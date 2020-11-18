Бізнесмен про дії влади під час пандемії: якщо не вистачає повітря – не треба "пірнати у печеру"

"Локдаун вихідного дня" не допоможе нікому. Хіба піарникам, які його придумали. Я пірнаю з аквалангом. І серед тих людей, які пірнають у печери, дуже важливо розрахувати, чи вистачить тобі повітря, бо є "точка неповернення" - коли ти вже сплисти не зможеш. Якщо не вистачає повітря – не треба пірнати у печеру. Я до чого: Україна не багата країна, і було з перших днів зрозуміло, що ми не зможемо просидіти у тотальному локдауні місяці. Так само з перших днів було зрозуміло, що не знайдуться чудодійні ліки, які допоможуть за "карантин вихідного дня" вилікувати хворих", - вважає він.

На думку бізнесмена, в української влади був і зараз є значно ефективніший сценарій протидії пандемії.

"Я вважаю, що суспільство треба поділити на вразливі і невразливі групи – умовно 70+ і ті, у кого є супутні захворювання. Для них треба локдаун, а решту - треба тестувати. Масово. І ніякого локдауну для них, а працювати по суботах додатково, ізолюючи тих, хто потребує допомоги. І тестувати таких людей, які працюють і наповнюють ВВП країни", - наголосив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді наполягають на масовому тестуванні населення замість локдауну вихідного дня. У свою чергу, у соціальних мережах набирає обертів ініціатива з підтримки вітчизняних виробників, які страждають від "карантинних обмежень вихідного дня".