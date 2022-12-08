Бизнесмен Кауфман вышел из СИЗО под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Бизнесмен Борис Кауфман вышел из СИЗО под залог в размере 129 млн грн. Он является одним из подозреваемых в деле создания преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк подтвердила, что за подозреваемого бизнесмена внесли залог и он вышел из-под стражи.
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ВАКС отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.
Добавим
Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.
Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.