Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Бізнесмен Борис Кауфман вийшов з СІЗО під заставу у розмірі 129 млн грн. Він є одним з підозрюваних у справі щодо створення злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Постолюк підтвердила, що за підозрюваного бізнесмена внесли заставу й він вийшов з-під варти.
Доповнення
ВАКС відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту з можливістю внесення застави в 129 млн грн.
Додамо
Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.
Дії бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.