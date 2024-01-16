Бизнес третий квартал подряд позитивно оценивает перспективы своего развития - НБУ

Бизнес третий квартал подряд положительно оценил перспективы своего экономического развития, ожидая роста, хотя и несколько более низкими темпами, деловой активности в следующие 12 месяцев, сообщили в НБУ со ссылкой на соответствующий опрос, пишет УНН.

Детали

"Бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами", - говорится в сообщении.

Несмотря на риски безопасности и логистические трудности с пересечением границы, респонденты прогнозировали более ощутимый рост объемов производства товаров и услуг, а также были положительно настроены относительно развития собственных предприятий. Продолжалось улучшение инфляционных ожиданий, в то же время курсовые ожидания несколько ухудшились.

Улучшение инфляционных ожиданий продолжается пятый квартал подряд: в IV квартале 2023 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.3% по сравнению с 14.8% в предыдущем квартале. Почти четверть опрошенных (24.8%) ожидали инфляцию в пределах 7.6% - 10.0%.

Ожидания относительно уровня девальвации национальной валюты незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которое бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.06 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 40.00 грн/долл. США). Большая часть респондентов (55.4% по сравнению с 56.5% в III квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.

Как сообщается, сохраняются позитивные ожидания относительно объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь и будущего финансово-экономического состояния.

В то же время развитие предприятий и в дальнейшем сдерживают военные действия и их последствия. Также усилилось влияние нехватки квалифицированных работников.

Опрос проводился среди руководителей почти 660 компаний в IV квартале 2023 года.

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