Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінює перспективи свого розвитку - НБУ

Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінив перспективи свого економічного розвитку, очікуючи на зростання, хоча й дещо нижчими темпами, ділової активності в наступні 12 місяців, повідомили у НБУ з посиланням на відповідне опитування, пише УНН.

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"Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами", - ідеться у повідомленні.

Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.3% порівняно з 14.8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24.8%) очікували інфляцію в межах 7.6% – 10.0%.

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі – 40.00 грн/дол. США). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Як повідомляється, зберігаються позитивні очікування щодо обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання й інвентар та майбутнього фінансово-економічного стану.

Водночас розвиток підприємств і надалі стримують воєнні дії та їх наслідки. Також посилився вплив нестачі кваліфікованих працівників.

Опитування проводилося серед керівників майже 660 компаній у ІV кварталі 2023 року.

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