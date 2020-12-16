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Бизнес предупредили о штрафах за отказ от украинского языка с 16 января

Киев • УНН

 • 21645 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. За нарушение законодательства относительно украинского языка с 16 января в сфере обслуживания предусмотрены штрафы - до 6,8 тысячи гривен, которые могут бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

Бизнес предупредили о штрафах за отказ от украинского языка с 16 января

Так, Кремень встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, где стороны обсудили новое законодательство. Он отметил, что за нарушение соответствующих норм бизнесом закон предусматривает штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - подчеркнул Кремень.

Кроме того, он отметил, что главной задачей является "не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года, провести информационную и разъяснительную работу".

"И в этом мы хотели бы видеть представителей бизнеса нашими партнерами", - подчеркнул Кремень.

Как сообщалось, языковой омбудсмен объяснил, какие сферы должны перейти на украинский язык с 16 января.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил депутатам местных советов, на каком языке нужно говорить.

Добавим, что с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". А уже с 16 января 2021-го вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11 900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

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