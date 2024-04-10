Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

Через три месяца после начала полномасштабного вторжения бизнес Одесской области смог восстановиться на 80%. Сейчас превышены даже некоторые довоенные показатели. Об этом в эфире "Первый городской. Одесса" рассказал директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской обладминистрации Алексей Дмитренко, передает УНН.

По его словам, несмотря на все трудности, бизнес активность в Одесской области развивается.

"Одесская облгосадминистрация максимально оказывает помощь в решении любых вопросов. Мы стараемся поддерживать бизнес по всем направлениям - будь это бронирование для критически важных предприятий или выдача пропусков в комендантский час для того, чтобы бизнес мог работать и обеспечивать критически важные направления. Мы всесторонне стараемся способствовать реализации правительственных программ, направленных на развитие бизнеса существующего и вновь созданного. Мы понимаем, что каждый новый бизнес - это налоги, и это - новый отпор для коварного врага", - сказал он.

Напомним

Более 160 защитников, работников спасательных и правоохранительных служб Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на 20 лет для приобретения нового жилья.