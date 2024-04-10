Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  110019 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  112580 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  112917 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107147 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  113021 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110047 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137888 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129508 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  166104 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130656 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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3 апреля 2024, 11:28  •  434166 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  500357 просмотра

Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

Бизнес Одесской области смог восстановиться на 80% через три месяца после начала полномасштабного вторжения рф. Благодаря мерам поддержки со стороны областной администрации превышены даже некоторые довоенные показатели.

Война •   •  12020 просмотра
Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА

Российские войска совершили 282 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая 3 авиаудара, 31 атаку беспилотников, 14 обстрелов из РСЗО и 234 артиллерийских обстрела, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  9916 просмотра
На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА

Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.

Война •   •  15331 просмотра
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.

Война •   •  12603 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12569 просмотра
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 домов, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.

Война •   •  12725 просмотра
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.

Война •   •  12936 просмотра
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.

Война •   •  13446 просмотра
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.

Война •   •  14176 просмотра
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  14743 просмотра
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб