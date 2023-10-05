Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает: Кипер озвучил позитивные изменения в экономике региона
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об основных тенденциях экономического развития региона с начала года, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Кипера.
Детали
Бизнес-активность региона постепенно оживает, констатировал Кипер.
Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1 044, ФЛП - 3444.
Больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере:
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- оптовой и розничной торговли (42,8%)
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- информации и телекоммуникаций (10,3%)
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- операций с недвижимым имуществом (5,9%)
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- сельского хозяйства (5,6%)
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- профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)
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- транспорта (5,0%)
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- промышленности (4,5%)
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- гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)
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- административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)
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- строительства (2,7%)
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Жители Одесской области активно пользуются государственной программой «Доступны кредиты 5-7-9%», продолжил Кипер.
«С начала действия программы заключено 4,6 тысяч кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% - с 6 до 4 места среди регионов страны», - добавил он.
Одесские аграрии активно привлекают кредиты на развитие бизнеса, информирует глава ОВА.
«С начала 2023 года (одесские аграрии, - ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса – 5 место среди других регионов страны.
Всего средства получило 996 агропредприятий Одесской области. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9», которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», - рассказал он.
Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг, проинформировал он.
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