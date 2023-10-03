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Лідери України: Одещина суттєво збільшила кількість шкіл в очному форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кількість шкіл, що розпочали освітній процес в очному форматі, в Одеській області за рік зросла у 5 разів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

«Для порівняння, минулого року освітній процес очно розпочали 110 шкіл, цього року – 573», - написав він.

Кіпер нагадав, що цього року Одещина зайняла друге місце в умовному рейтингу України за кількістю відкритих в очному форматі шкіл, поступившись Львівщині. І подякував за високий показник усім службам і освітянам, які доклали для цього результату чималі зусилля.

«І, звичайно, нашим воїнам ЗСУ», - підкреслив Кіпер.

Також очільник ОВА розповів, що за шкільні парти 1 вересня сіли 148 685 учнів, з них 9251 учень з числа вимушених переселенців. Ще 57 шкіл працюють змішано через малу потужність найпростіших укриттів, додав він.

«З кожним місяцем показник зростатиме, адже ремонтні роботи тривають», - зазначив Кіпер.

Також, в Одеській області значно збільшилася кількість садочків, що працюють в очному форматі.

«Минулого року в області відкрили свої двері 106 садочків. Цього року - 400, в яких щодня виховуються 25 тисяч наших дітей. Змішано працюють 46 садочків», - розповів Кіпер.

Паралельно триває робота з відкриття та облаштування «Класів безпеки», розповів Кіпер. І додав, що наразі їх функціонує 309, тоді як на кінець минулого навчального було 166.

Кіпер пообіцяв, що команда ОВА продовжує працювати над тим, щоб максимальна кількість дітей мала рівний доступ до якісної освіти.

«Дякую усім причетним за такі результати роботи та вагомий внесок у виховання і навчання наступних поколінь», - резюмував він.

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