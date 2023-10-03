Лидеры Украины: Одесская область существенно увеличила количество школ в очном формате
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Количество школ, которые начали образовательный процесс в очном формате, в Одесской области за год выросло в 5 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Цитата
«Для сравнения, в прошлом году образовательный процесс очно начали 110 школ, в этом году – 573», - написал он.
Кипер напомнил, что в этом году Одесская область заняла второе место в условном рейтинге Украины по количеству открытых в очном формате школ, уступив Львовской области. И поблагодарил за высокий показатель все службы и педагогов, которые приложили для этого результата немалые усилия.
«И, конечно, наших воинов ВСУ», - подчеркнул Кипер.
Также глава ОВА рассказал, что за школьные парты 1 сентября сели 148 685 учеников, из них 9251 ученик из числа вынужденных переселенцев. Еще 57 школ работают смешанно из-за малой мощности простейших укрытий, добавил он.
«С каждым месяцем показатель будет расти, ведь ремонтные работы продолжаются», - отметил Кипер.
Также, в Одесской области значительно увеличилось количество садиков, работающих в очном формате.
«В прошлом году в области открыли свои двери 106 садиков. В этом году - 400, в которых ежедневно воспитываются 25 тысяч наших детей. Смешанно работают 46 садиков», - рассказал Кипер.
Параллельно продолжается работа по открытию и обустройству «Классов безопасности», рассказал Кипер. И добавил, что сейчас их функционирует 309, тогда как на конец прошлого учебного было 166.
Кипер пообещал, что команда ОВА продолжает работать над тем, чтобы максимальное количество детей имело равный доступ к качественному образованию.
«Спасибо всем причастным за такие результаты работы и весомый вклад в воспитание и обучение следующих поколений», - резюмировал он.