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Беженцы из Центральной Америки останутся в Мексике - Трамп

Беженцы из Центральной Америки останутся в Мексике - Трамп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вашингтон и Мехико договорились о мигрантах на границе Мексики и США, сообщил американский президент Дональд Трамп. В Мехико достижение такого соглашения отрицают, со ссылкой на DW сообщает УНН.

В частности, издание отмечает, что президент Соединенных Штатов сообщил, что тысячи мигрантов из стран Центральной Америки, которые находятся теперь на границе Мексики и США, будут оставаться пока в Мексике.

Они будут находиться на мексиканской территории, пока американские суды будут рассматривать в индивидуальном порядке их заявления на получение убежища. Только после принятия положительного решения, таких искателей убежища станут впускать на территорию США.

"Все остаются в Мексике", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, президент США подписал указ об отказе в предоставлении убежища мигрантам, незаконно въезжающих в США через границу между США и Мексикой, заявив, что этот шаг призван решить проблему многотысячного "каравана мигрантов".

Как сообщал УНН, в начале октября Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой в 15000 солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, следующих к границе.

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