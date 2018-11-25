Беженцы из Центральной Америки останутся в Мексике - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вашингтон и Мехико договорились о мигрантах на границе Мексики и США, сообщил американский президент Дональд Трамп. В Мехико достижение такого соглашения отрицают, со ссылкой на DW сообщает УНН.
В частности, издание отмечает, что президент Соединенных Штатов сообщил, что тысячи мигрантов из стран Центральной Америки, которые находятся теперь на границе Мексики и США, будут оставаться пока в Мексике.
Они будут находиться на мексиканской территории, пока американские суды будут рассматривать в индивидуальном порядке их заявления на получение убежища. Только после принятия положительного решения, таких искателей убежища станут впускать на территорию США.
"Все остаются в Мексике", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, президент США подписал указ об отказе в предоставлении убежища мигрантам, незаконно въезжающих в США через границу между США и Мексикой, заявив, что этот шаг призван решить проблему многотысячного "каравана мигрантов".
Как сообщал УНН, в начале октября Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой в 15000 солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, следующих к границе.