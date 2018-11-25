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Біженці з Центральної Америки залишаться в Мексиці – Трамп

Біженці з Центральної Америки залишаться в Мексиці – Трамп

Київ • УНН

 • 10526 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вашингтон та Мехіко дійшли згоди щодо мігрантів на кордоні Мексики й США, повідомив американський президент Дональд Трамп. У Мехіко досягнення такої угоди заперечують, з посиланням на DW повідомляє УНН.

Зокрема, видання зазначає, що президент Сполучених Штатів повідомив, що тисячі мігрантів з країн Центральної Америки, які перебувають тепер на кордоні Мексики й США, залишатимуться поки що в Мексиці.

Вони перебуватимуть на мексиканській території, поки американські суди розглядатимуть у індивідуальному порядку їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення, таких шукачів притулку впускатимуть на територію США.

"Всі залишатимуться в Мексиці", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, президент США підписав указ про відмову в наданні притулку мігрантам, які незаконно в’їжджають в США через кордон між США та Мексикою, заявивши, що цей крок покликаний вирішити проблему багатотисячного "каравану мігрантів".

Як повідомляв УНН, на початку жовтня Трамп розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів, щоб зупинити “каравани мігрантів” з декількох тисяч осіб, які прямують до кордону.

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