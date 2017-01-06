Бойцы ГосЧС в Ужгороде спасали из ледового плена уток
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня в Ужгороде сотрудники спасательно-аварийного отряда вырезали бензопилами лед под пешеходным мостом в центре города, чтобы увеличить площадь водного зеркала и открыть городским птицам, преимущественно уткам, доступ к пище. Об этом рассказала УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Предшествовало спасательным работам обращение Ужгородского городского головы Богдана Андрееву, который попросил спасти своеобразную визитку Ужгорода - городских уток, сотни которых проживают на р. Уж и являются любимцами туристов и ужгородцев.
Сейчас птицы в безопасности. Спасатели пообещали отслеживать ситуацию на реке, ведь из-за резкого снижения температуры (до -15 градусов) стремительный Уж вновь может сковать лед. Последний раз городских птиц от замерзания водоема спасали в 2012 году.
Напомним, на Буковине в селе Чорторыя ограничили доступ к озеру, где за последние несколько дней погибли 24 лебедя, и объявили карантин.