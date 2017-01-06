Бійці ДСНС в Ужгороді рятували з льодового полону качок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні в Ужгороді співробітники рятувально-аварійного загону вирізали бензопилами кригу під пішохідним мостом у центрі міста, аби збільшити площу водного дзеркала та відкрити міським птахам, переважно качкам, доступ до їжі. Про це УНН розповіла речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Передувало рятувальним роботам звернення Ужгородського міського голови Богдана Андріїва, який попрохав врятувати своєрідну візитівку Ужгорода – міських качок, сотні яких мешкають на р. Уж та є улюбленцями туристів та ужгородців.
Наразі птахи є у безпеці. Рятувальники пообіцяли відстежувати ситуацію на річці, адже через різке зниження температури (до -15 градусів) стрімкий Уж знову може скувати крига. Востаннє міських птахів від замерзання водойми рятували у 2012 році.
Нагадаємо, на Буковині у селі Чортория обмежили доступ до озера, де за останні кілька днів загинули 24 лебеді, та оголосили карантин.