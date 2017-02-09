Бойцы АТО сбили на Донбассе беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бойцы АТО неподалеку линии соприкосновения сбили беспилотник, что, вероятно, принадлежит военным РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пресс-центра АТО.
"8 февраля, около 19.00 в небе неподалеку линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении ", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также сообщили, что объект был поражен из стрелкового оружия.
"В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным пресс-центра АТО, с начала суток 9 февраля боевики 39 раз обстреляли позиции украинской военных.