Бійці АТО збили на Донбасі безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бійці АТО неподалік лінії зіткнення збили безпілотник, що, імовірно, належить військовим РФ, передає УНН із посиланням на прес-службу прес-центру АТО.
"8 лютого, близько 19.00 у небі неподалік лінії зіткнення був виявлений безпілотний літальний апарат. Після ідентифікації об’єкту та отримання підтвердження, що літальний об’єкт не належить а ні силам АТО, а ні міжнародним організаціям, що здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також повідомили, що об’єкт був уражений зі стрілецької зброї.
"На цей час з ним працюють відповідні фахівці. За попередніми даними аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, з початку доби 9 лютого бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових.