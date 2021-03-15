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Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Джошуа и Фьюри подписали контракт

Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Джошуа и Фьюри подписали контракт

Киев  •  УНН

 • 17411 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Действующие чемпионы в супертяжелом весе британцы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали контракт на будущие два очных поединка. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирный в интервью "ESPN", передает УНН.

Детали

Относительно места и даты проведения поединков пока информация отсутствует, и будет объявлена позже, ведь на данный момент несколько стран соревнуются за право принять бои. Планируется, что обе встречи состоятся в 2021 году.

Цитата

"Официально соглашение мы подтвердим в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были конкурирующие промоутеры и боксеры, но нам удалось сделать самое сложное. В последнее время мы усердно работали. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран - с Ближнего Востока, из Азии, Восточной Европы и Америки. Это самый большой боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе", - признался Хирн.

Дополнение

В феврале прошлого года Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа удерживает четыре чемпионских пояса в данной весовой категории.

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