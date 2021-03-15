Бій за звання абсолютного чемпіона світу: Джошуа та Ф'юрі підписали контракт

Деталі

Стосовно місця і дати проведення поєдинків наразі інформація відсутня, і буде оголошена пізніше, адже на даний момент кілька країн змагаються за право прийняти бої. Планується, що обидві зустрічі відбудуться в 2021 році.

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"Офіційно угоду ми підтвердимо в наступному місяці. Всі сторони доклали чимало зусиль, щоб переступити цю межу. У нас були конкуруючі промоутери і боксери, але нам вдалося зробити найскладніше. Останнім часом ми старанно працювали. Я просто відчуваю, що цей бій настільки великий, що його неважко продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти країн - з Близького Сходу, з Азії, Східної Європи та Америки. Це найбільший боксерський бій і одна з найбільших спортивних подій у світі. Це буде велика перемога для країни, яка хоче заявити про себе", - зізнався Хірн.

Доповнення

У лютому минулого року Ф'юрі нокаутував американця Деонтея Уайлдера і завоював пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Джошуа утримує чотири чемпіонські пояси в даній ваговій категорії.