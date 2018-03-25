Дрался и пытался убежать: в Киеве задержали экс-руководителя патрульной полиции Харькова

Сообщается, что Мельник пытался скрыться с места происшествия, совершал сопротивление при задержании и ударил в лицо полицейского. Проходить тест на алкогольное опьянение отказался.

Также сообщается, что в 2014 на Мельника уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, Харьковская местная прокуратура направила в Коминтерновский райсуд Харькова обвинительный акт относительно 42-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве.