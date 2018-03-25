Бився та намагався втекти: у Києві затримали екс-керівника патрульної поліції Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві поліцейські затримали колишнього керівника патрульної поліції Харкова Євгена Мельника за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців у Facebook.
Повідомляється, що Мельник намагався втекти з місця події, вчиняв супротив під час затримання та вдарив в обличчя поліцейського. Проходити тест на алкогольне сп'яніння відмовився.
Також повідомляється, що у 2014 на Мельника вже складали протокол за кермування у стані сп’яніння.
Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура направила до Комінтернівського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 42-річного харків'янина, якого підозрюють в умисному вбивстві.