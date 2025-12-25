Бывший защитник немецких клубов погиб на горнолыжном курорте в Черногории
Киев • УНН
Бывший немецкий футболист Себастьян Гертнер погиб в Черногории, упав с подъемника на горнолыжном курорте. Его жена, которая была свидетелем аварии, получила перелом ноги.
Бывший защитник ряда немецких клубов Себастьян Гертнер погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в Черногории. Об этом сообщает Mirror, передает УНН.
Подробности
Бывший немецкий футболист Себастьян Гертнер погиб после падения с подъемника на горнолыжном курорте. Его жена была свидетелем аварии в Черногории, когда Гертнер упал с высоты 70 метров. По предварительным данным, двухместный подъемник отсоединился от троса и столкнулся с сиденьем, находившимся позади него
Гертнер упал с подъемника и погиб на месте, а его 30-летняя жена застряла в кресле. Ее пришлось спасать спасателям, она получила перелом ноги.
По меньшей мере еще трое туристов, как утверждается, провели несколько часов в своих креслах. Спасателям удалось безопасно снять этих людей.
Отметим, что бывший защитник играл на профессиональном уровне в Германии, представляя такие клубы, как "1860 Мюнхен", "Эрцгебирге Ауэ" и "Дармштадт" во второй лиге.
Бывший защитник играл на профессиональном уровне в Германии, представляя такие клубы, как "Мюнхен 1860", "Эрцгебирге Ауэ" и "Дармштадт" во второй лиге.
Напомним
Бурундийский полузащитник Игиранеза Айме Герик умер, потеряв сознание во время матча. По свидетельствам очевидцев, причиной смерти стало проглатывание монеты грис-грис, которая используется в колдовских ритуалах.