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Бывший военный РФ заявил, что армия может "развернуть оружие против кремля", и потребовал встречи с путиным

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Бывший российский военный александр лунин потребовал личной встречи с путиным, угрожая, что армия развернет оружие на кремль. Он утверждает, что военных пытают за отказ выполнять приказы.

Бывший военный РФ заявил, что армия может "развернуть оружие против кремля", и потребовал встречи с путиным

Бывший российский военный Александр Лунин, воевавший против Украины, обнародовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявил, что российская армия может "развернуть свое оружие против Кремля". Он также потребовал личной встречи с диктатором РФ и возможности выступить вместе с ним в прямом эфире, сообщают ASTRA и "Агентство", пишет УНН.

Детали

В обращении Лунин утверждает, что передает сообщение якобы от представителей силовых структур. По его словам, "десятки, сотни, тысячи" российских военных удерживаются командирами в подвалах и ямах, где подвергаются пыткам за отказ выполнять "самоубийственные приказы" или передавать свои деньги командованию.

Военный пригрозил Кремлю

Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезными. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю лишь сообщение

– заявил Лунин.

Позже он повторил эту угрозу во время разговора с чиновниками, заявив, что без такой встречи "весь фронт разворачивает свое оружие на Кремль".

К Лунину приехал заместитель министра

Как обратила внимание ASTRA, после публикации видеообращения к Лунину прибыл заместитель министра внутренней политики Воронежской области Денис Вольф. На обнародованном видео чиновник пытается поговорить с бывшим военным и отмечает, что у того есть "определенный конфликт с районом и поселением", который власть пытается урегулировать.

Во время встречи Лунин повышал голос, заявил, что возьмет в руки топор, если его не будут слушать, а также настаивал, что его обращение должно быть показано на всех федеральных телеканалах России.

Журналисты установили личность военного

По данным "Агентства", до 2023 года Лунин имел фамилию Пустовалов. Он служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова на временно оккупированной части Запорожской области, где был стрелком, а затем командиром подразделения. Сам Лунин подтвердил журналистам, что воевал против Украины с начала 2023 года, был командиром отделения и разведывательного взвода, а также служил на курском направлении.

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В то же время ASTRA сообщает, что Лунин, вероятно, придерживается неонацистских и неоязыческих взглядов. На его страницах в соцсетях журналисты обнаружили символику, связанную с Третьим рейхом, в частности изображение "Черного солнца" и другую нацистскую атрибутику.

Видеообращение Лунина быстро получило огласку – на момент публикации материала его просмотрели почти 8 млн раз. Независимого подтверждения его заявлений о положении российских военных или о якобы обращении силовиков к Путину на данный момент нет.

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Степан Гафтко

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