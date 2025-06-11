Бывший адвокат медведчука и шария получил 10 лет заочно за коллаборационную деятельность

Бывший адвокат виктора медведчука и анатолия шария валентин рыбин заочно получил десять лет заключения за коллаборационную деятельность. В частности, он призывал жителей временно оккупированных территорий сотрудничать с захватчиками, пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По доказательной базе Службы безопасности 10 лет заключения заочно получил коллаборационист валентин рыбин, который входит в руководящий состав оккупационной администрации рф на левобережье Херсонщины. Сейчас он возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области рф", который координирует подрывную деятельность местных рупоров кремля - говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у виктора медведчука и анатолия шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Впоследствии рыбин сбежал за границу и оттуда через свою страницу в Facebook призвал украинцев сложить оружие перед российскими захватчиками.

После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области. Там он получил предложение от местного гауляйтера сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины - сообщили в СБУ.

После "назначения" коллаборационист присоединился к партии владимира путина "единая россия". От ее имени предатель неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, рыбин признан виновным в коллаборационной деятельности. Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности - заверили в СБУ.

Дополнение

Сотрудники полиции и СБУ задержали в Херсоне четырех коллаборационистов, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации правобережной части области.

СБУ задержала агента российской военной разведки, который шпионил за украинскими войсками на севере. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену.