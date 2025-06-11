Бывший адвокат медведчука и шария получил 10 лет заочно за коллаборационную деятельность

$41.560.06
47.500.13
ukenru
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
13:57 • 3404 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 13281 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 20807 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 35122 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 60231 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 100053 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 62902 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 86765 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 61710 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 62270 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.7м/с
51%
748мм
Популярные новости

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

11 июня, 06:12 • 53546 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 49351 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 79946 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

09:53 • 25179 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 46991 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 47786 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 100039 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 306905 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 293206 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 260598 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 41692 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 51603 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 77751 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 59510 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 93606 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Бывший адвокат медведчука и шария получил 10 лет заочно за коллаборационную деятельность

Киев • УНН

 • 160 просмотра

валентина рыбина, бывшего адвоката медведчука и шария, приговорили к 10 годам за коллаборационизм. Он призывал к сотрудничеству с оккупантами и сейчас возглавляет департамент в оккупационной администрации.

Бывший адвокат медведчука и шария получил 10 лет заочно за коллаборационную деятельность

Бывший адвокат виктора медведчука и анатолия шария валентин рыбин заочно получил десять лет заключения за коллаборационную деятельность. В частности, он призывал жителей временно оккупированных территорий сотрудничать с захватчиками, пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По доказательной базе Службы безопасности 10 лет заключения заочно получил коллаборационист валентин рыбин, который входит в руководящий состав оккупационной администрации рф на левобережье Херсонщины. Сейчас он возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области рф", который координирует подрывную деятельность местных рупоров кремля

- говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у виктора медведчука и анатолия шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Впоследствии рыбин сбежал за границу и оттуда через свою страницу в Facebook призвал украинцев сложить оружие перед российскими захватчиками.

После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области. Там он получил предложение от местного гауляйтера сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины

- сообщили в СБУ.

После "назначения" коллаборационист присоединился к партии владимира путина "единая россия". От ее имени предатель неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, рыбин признан виновным в коллаборационной деятельности. Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности

- заверили в СБУ.

Дополнение

Сотрудники полиции и СБУ задержали в Херсоне четырех коллаборационистов, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации правобережной части области.

СБУ задержала агента российской военной разведки, который шпионил за украинскими войсками на севере. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаКриминал и ЧП
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9