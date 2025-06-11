Колишній адвокат віктора медведчука та анатолія шарія валентин рибін заочно отримав десять років ув’язнення за колабораційну діяльність. Зокрема, він закликав мешканців тимчасово окупованих територій співпрацювати із загарбниками, пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 10 років ув’язнення заочно отримав колаборант валентин рибін, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини. Наразі він очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф", який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля

Зазначається, що до початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у віктора медведчука та анатолія шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Згодом рибін втік за кордон і звідти через свою сторінку в Facebook закликав українців скласти зброю перед російськими загарбниками.

Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України