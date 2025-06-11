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Колишній адвокат медведчука і шарія отримав 10 років заочно за колабораційну діяльність

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

валентина рибіна, колишнього адвоката медведчука та шарія, засуджено до 10 років за колабораціонізм. Він закликав до співпраці з окупантами і зараз очолює департамент в окупаційній адміністрації.

Колишній адвокат медведчука і шарія отримав 10 років заочно за колабораційну діяльність

Колишній адвокат віктора медведчука та анатолія шарія валентин рибін заочно отримав десять років ув’язнення за колабораційну діяльність. Зокрема, він закликав мешканців тимчасово окупованих територій співпрацювати із загарбниками, пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 10 років ув’язнення заочно отримав колаборант валентин рибін, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини. Наразі він очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф", який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що до початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у віктора медведчука та анатолія шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Згодом рибін втік за кордон і звідти через свою сторінку в Facebook закликав українців скласти зброю перед російськими загарбниками.

Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України

- повідомили в СБУ.

Після "призначення" колаборант приєднався до партії володимира путіна "єдина росія". Від її імені зрадник неодноразово закликав місцевих мешканців підтримати окупантів.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, рибіна визнано винним в колабораційній діяльності. Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності

- запевнили в СБУ.

Доповнення

Співробітники поліції і СБУ затримали в Херсоні чотирьох колаборантів, які співпрацювали з росіянами під час окупації правобережної частини області.

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував за українськими військами на півночі. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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