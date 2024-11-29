Бывшему должностному лицу Минобороны которого подозревают в хищении более 10 млн долларов, избрана мера пресечения

По ходатайству прокуроров офиса Генерального прокурора подозреваемым в организации хищения более 10 миллионов долларов США на закупке военной формы для ВСУ избраны меры пресечения. Об этом сообщает офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Бывшему советнику экс замминистра обороны суд избрал содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 136 млн грн, а сыну бывшего нардепа - круглосуточный домашний арест. Рассмотрение дела об избрании меры пресечения народному депутату Украины II-IV созывов перенесено на 2 декабря 2024 года.

Напомним

Заместитель министра обороны и экс-нардеп разоблачен в масштабной афере по закупке военной формы через турецкую компанию. Разница в 10 миллионов долларов между реальной и завышенной стоимостью осела в карманах организаторов схемы.