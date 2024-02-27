Бывшего информатора ФБР по делу об импичменте Байдена арестовали в США
Киев • УНН
В США арестовали бывшего информатора ФБР, который предоставил ложную информацию о причастности Джо Байдена к бизнес-сделкам своего сына.
Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе посадил экс-информатора ФБР Александра Смирнова. 23 февраля он был повторно задержан по обвинению в предоставлении ложных сведений о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma. Об этом пишет Associated press, передает УНН.
Детали
Согласно решению окружного судьи, Смирнов останется под стражей до начала судебного разбирательства. Агентство не привело точных дат ареста обвиняемого. По данным AP, Александру Смирнову было отказано в освобождении под залог, поскольку суд "не доверяет ему".
Дополнение
Александр Смирнов был задержан 14 февраля в аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе после прилета из-за границы.
Спецпрокурор американского Минюста Дэвид Вайс выдвинул против него обвинения в предоставлении ложных показаний относительно участия Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.
21 февраля Александр Смирнов был отпущен под залог. Утром 23 февраля полицейские снова задержали его в Неваде по тому же ордеру.
АР отмечает, что Александр Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Прокуроры заявляли, что во время допроса 14 февраля обвиняемый признал свою связь с российской разведкой. В обвинительном заключении говорится, что Александр Смирнов предоставлял информацию ФБР в течение как минимум десяти лет. Часть из нее была ложной, считает следствие.
Информатора ФБР обвиняют во лжи о связях Джо и Хантера Байденов с украинской энергокомпанией15 февраля 2024, 22:40 • 23528 просмотров
Бывшего информатора ФБР по делу об импичменте Байдена арестовали в США
В США арестовали бывшего информатора ФБР, который предоставил ложную информацию о причастности Джо Байдена к бизнес-сделкам своего сына.
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