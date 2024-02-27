Колишнього інформатора ФБР у справі про імпічмент Байдена заарештували у США
Київ • УНН
У США заарештували колишнього інформатора ФБР, який надав неправдиву інформацію про причетність Джо Байдена до бізнес-угод свого сина.
Окружний суддя США Отіс Райт II у Лос-Анджелесі ув'язнив ексінформатора ФБР Олександра Смирнова. 23 лютого його було повторно затримано за звинуваченням у наданні неправдивих відомостей про причетність президента США Джо Байдена до ділових зв'язків його сина Хантера та української енергетичної компанії Burisma. Про це пише Associated press, передає УНН.
Деталі
Згідно з рішенням окружного судді, Смирнов залишиться під вартою до початку судового розгляду. Агентство не призвело до точних дат арешту обвинуваченого. За даними AP, Олександру Смирнову було відмовлено у звільненні під заставу, оскільки суд "не довіряє йому".
Доповнення
Олександра Смирнова було затримано 14 лютого в аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі після прильоту з-за кордону.
Спецпрокурор американського Мін'юсту Девід Вайс висунув проти нього звинувачення у наданні помилкових свідчень щодо участі Джо Байдена та його сина Хантера в угодах з українською енергетичною компанією Burisma Holdings.
21 лютого Олександра Смирнова було відпущено під заставу. Вранці 23 лютого поліцейські знову затримали його в Неваді за тим самим ордером.
АР зазначає, що Олександр Смирнов має громадянство США та Ізраїлю. Прокурори заявляли, що під час допиту 14 лютого обвинувачений визнав свій зв'язок із російською розвідкою. У обвинувальному висновку йдеться про те, що Олександр Смирнов надавав інформацію ФБР протягом як мінімум десяти років. Частина з неї була хибною, вважає слідство.
Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергокомпанією16.02.24, 00:40 • 25689 переглядiв