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Битва за Панджшер: более 400 семей покинули близлежащие районы провинции из-за нападения талибов

Битва за Панджшер: более 400 семей покинули близлежащие районы провинции из-за нападения талибов

Киев  •  УНН

 • 25119 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Более 400 семей бежали из близлежащих районов провинции Панджшер из-за усиленного нападения боевиков радикальной группировки “Талибан”. Об этом сообщает издание Аljazeera, передает УНН.

Цитата

“Усиление боевых действий вынудило по меньшей мере 400 семей бежать из близлежащих районов”, - сообщает издание.

Детали

Отмечается, что боевики “Талибана” сегодня усилили боевые действия в северной провинции Панджшер, которая осталась единственной не подконтрольной террористам на территории Афганистана.

В то же время издание, ссылаясь на слова местных жителей, пишет, что перед “падением” Кабула 15 августа, жители видели, как бывшие солдаты афганской национальной армии из провинций Кундуз, Баглан, Каписа, Парван и Тахар направлялись в сторону Панджшера после падения этих провинций.

По словам очевидцев, эти солдаты везли с собой военную технику, но из-за того, что из Панджшера приходит мало информации, данные не подтверждены официально.

Описывая ситуацию внутри страны, издание пишет, что боевики “Талибана” заставляют местных жителей собирать тела погибших террористов в горах, поскольку там находятся мины.

“Они знают, что там есть мины, поэтому заставляют невинных людей собирать тела”, - рассказал один житель, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

Со своей стороны, “Талибан” категорически отвергает любой умышленный вред мирным жителям со стороны своих боевиков.

Один из командиров боевиков в комментарии изданию заявил, что опасность для жизни гражданского населения не позволяет им совершить полномасштабную атаку.

“Мы не причиняем вреда ни одному мирному жителю, иначе все это закончилось бы через два дня, но мы не хотим, чтобы бедные, ни в чем не повинные люди больше страдали”, - сообщил представитель “Талибана” ведомству.

Добавим

В СМИ появилась информация о том, что афганская провинция Панджшер, что оставалась неподконтрольной талибам, захвачена "Талибаном".

При этом силы сопротивления Панджшере опровергают, что район был захвачен талибами.

Сегодня также стало известно, что талибы дали “зеленый” свет для возобновления внутренних рейсов в Афганистане.

СМИ также сообщают, что новым главой правительства Афганистана должен стать председатель политического офиса талибов Мулла Барадар.

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