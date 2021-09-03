Битва за Панджшер: понад 400 сімей покинули прилеглі райони провінції через напад талібів

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"Посилення бойових дій змусило щонайменше 400 сімей втекти з довколишніх районів", - повідомляє видання.

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Відзначається, що бойовики "Талібану" сьогодні посилили бойові дії в північній провінції Панджшер, яка залишилася єдиною непідконтрольною терористам на території Афганістану.

У той же час видання, посилаючись на слова місцевих жителів, пише, що перед "падінням" Кабула 15 серпня, жителі бачили, як колишні солдати афганської національної армії з провінцій Кундуз, Баглан, Капіса, Парван і Тахар прямували в бік Панджшеру після падіння цих провінцій.

За словами очевидців, ці солдати везли з собою військову техніку, але через те, що з Панджшеру приходить мало інформації, дані не підтверджені офіційно.

Описуючи ситуацію всередині країни, видання пише, що бойовики "Талібану" змушують місцевих жителів збирати тіла загиблих терористів в горах, оскільки там знаходяться міни.

"Вони знають, що там є міни, тому змушують невинних людей збирати тіла", - розповів один житель, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки.

Зі свого боку, "Талібан" категорично відкидає будь-яку умисну шкоду мирним жителям з боку своїх бойовиків.

Один з командирів бойовиків в коментарі виданню заявив, що небезпека для життя цивільного населення не дозволяє їм зробити повномасштабну атаку.

"Ми не завдаємо шкоди жодному мирному жителю, інакше все це закінчилося б через два дні, але ми не хочемо, щоб бідні, ні в чому не винні люди більше страждали", - повідомив представник "Талібану" відомству.

Додамо

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що афганська провінція Панджшер, що залишалася непідконтрольною талібам, захоплена "Талібаном".

При цьому сили опору Панджшері спростовують, що район був захоплений талібами.

Сьогодні також стало відомо, що таліби дали "зелене" світло для відновлення внутрішніх рейсів в Афганістані.

ЗМІ також повідомляють, що новим главою уряду Афганістану повинен стати голова політичного офісу талібів Мулла Барадар.