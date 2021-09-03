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Талибы дали "зеленый свет" возобновлению внутренних рейсов в Афганистане

Талибы дали "зеленый свет" возобновлению внутренних рейсов в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 14925 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Внутренние рейсы в Афганистане могут возобновиться в пятницу, 3 сентября, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на заявление старшего менеджера Ariana AFG Airlines, передает УНН.

Цитата:

"Мы получили зеленый свет от талибов и авиационных властей и планируем начать полеты сегодня", - сказал менеджер Ariana AFG Airlines Тамим Ахмади.

Дополнение

Афганские авиалинии Ariana AFG Airlines - флагманский авиаперевозчик Афганистана, а также старейшая и крупнейшая авиакомпания страны.

Вероятно возобновление полетов происходит на фоне растущих слухов о формировании нового правительства в стране, которое в прошлом месяце перешло к власти талибов. Официальный представитель Талибана объявил, что после обсуждений будет окончательно сформировано новое правительство, которое вскоре будет опубликовано.

Сразу после захвата власти талибами в кабульском аэропорту начался хаос, страны изо всех сил пытались эвакуировать своих граждан, а также афганцев, которые работают с ними, в то время как местные жители собирались в аэропорту сотнями, отчаянно пытаясь бежать из страны.

Ранее на этой неделе США объявили о завершении вывода своих войск из страны, что положило конец 20-летней войне, начавшейся после терактов 11 сентября.

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