Таліби дали "зелене світло" поновленню внутрішніх рейсів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Внутрішні рейси в Афганістані можуть поновитися в п'ятницю, 3 вересня, повідомило інформаційне агентство AFP з посиланням на заяву старшого менеджера Ariana AFG Airlines, передає УНН.
Цитата:
"Ми отримали зелене світло від талібів і авіаційної влади і плануємо почати польоти сьогодні", - сказав менеджер Ariana AFG Airlines Тамім Ахмаді.
Доповнення
Афганські авіалінії Ariana AFG Airlines - флагманський авіаперевізник Афганістану, а також найстаріша і найбільша авіакомпанія країни.
Ймовірне відновлення польотів відбувається на тлі зростаючих чуток про формування нового уряду в країні, влада в якій у минулому місяці перейшла до талібів. Офіційний представник "Талібану" оголосив, що після обговорень буде остаточно сформовано новий уряд, який невдовзі буде оприлюднено.
Відразу після захоплення влади талібами в кабульському аеропорту вибухнув хаос, країни щосили намагалися евакуювати своїх громадян, а також афганців, які працюють з ними, у той час як місцеві жителі збиралися в аеропорту сотнями, відчайдушно намагаючись втекти з країни.
Раніше цього тижня США оголосили про завершення виведення своїх військ з країни, що поклало край 20-річній війні, що почалася після терактів 11 вересня.