Таліби дали "зелене світло" поновленню внутрішніх рейсів в Афганістані

Цитата:

"Ми отримали зелене світло від талібів і авіаційної влади і плануємо почати польоти сьогодні", - сказав менеджер Ariana AFG Airlines Тамім Ахмаді.

Доповнення

Афганські авіалінії Ariana AFG Airlines - флагманський авіаперевізник Афганістану, а також найстаріша і найбільша авіакомпанія країни.

Ймовірне відновлення польотів відбувається на тлі зростаючих чуток про формування нового уряду в країні, влада в якій у минулому місяці перейшла до талібів. Офіційний представник "Талібану" оголосив, що після обговорень буде остаточно сформовано новий уряд, який невдовзі буде оприлюднено.

Відразу після захоплення влади талібами в кабульському аеропорту вибухнув хаос, країни щосили намагалися евакуювати своїх громадян, а також афганців, які працюють з ними, у той час як місцеві жителі збиралися в аеропорту сотнями, відчайдушно намагаючись втекти з країни.

Раніше цього тижня США оголосили про завершення виведення своїх військ з країни, що поклало край 20-річній війні, що почалася після терактів 11 вересня.