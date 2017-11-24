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Битва дронов: профессиональный пилот против искусственного интеллекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии выяснила, кто лучше управляет летательным аппаратом - профессиональный пилот или искусственный интеллект. Об этом говорится на сайте NASA, сообщает УНН.

Компания Google в течение двух лет финансировала исследования NASA в области автономных дронов. Отчитываясь о своих успехах, ученые устроили соревнования между дроном под управлением пилота мирового класса Кеном Лу и дроном с искусственным интеллектом.

В рамках эксперимента было сконструировано три беспилотные летательные аппараты, названные в честь персонажей DC Comics: Бэтмен, Джокер и Найтвинг.

Поскольку большинство автономных дронов используют для навигации системы GPS, которая бессильна в условиях помещения, большого скопления людей, стихийных бедствий и т.п., исследователи разрабатывают альтернативные системы навигации на базе системы дополненной реальности Tango от Google. Благодаря этому дроны от NASA способны ускоряться до 129 км/ч по прямой линии, но на созданном треке с препятствиями беспилотники могли развивать скорость 48-64 км/ч.

В среднем пилотируемый беспилотник преодолевал круг за 11,1 секунд, в то время как дрон с искусственным интеллектом тратил на это 13,9 секунд. Однако преимущество искусственного интеллекта над человеком проявило себя после первых 10 кругов: машина не устает от постоянной концентрации, чего не скажешь о человеке.

Исследователи пообещали, что их устройство станет со временем гораздо быстрее.

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