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Битва дронів: професійний пілот проти штучного інтелекту

Битва дронів: професійний пілот проти штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 80235 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Лабораторія реактивного руху NASA у Каліфорнії з’ясувала, хто краще керує літальним апаратом – професійний пілот чи штучний інтелект. Про це йдеться на сайті NASA, повідомляє УНН.

Компанія Google протягом двох років фінансувала дослідження NASA в області автономних дронів. Звітуючи про свої успіхи, учені влаштували змагання між дроном під управлінням пілота світового класу Кеном Лу та дроном зі штучним інтелектом.

У рамках експерименту було сконструйовано три безпілотні літальні апарати, названі на честь персонажів DC Comics: Бетмен, Джокер та Найтвінг.

Оскільки більшість автономних дронів використовують для навігації системи GPS, яка є безсилою в умовах приміщення, великого скупчення людей, стихійних лих тощо, дослідники розробляють альтернативні системи навігації на базі системи доповненої реальності Tango від Google. Завдяки цьому дрони від NASA здатні прискорюватися до 129 км/год по прямій лінії, але на створеному треку з перешкодами безпілотники могли розвивати швидкість 48-64 км/год.

У середньому пілотований дрон долав коло за 11,1 секунд, у той час як дрон зі штучним інтелектом витрачав на це 13,9 секунд. Проте перевага штучного інтелекту над людиною вдалася взнаки після перших 10 кіл: машина не стомлюється від постійної концентрації, чого не скажеш про людину.

Дослідники пообіцяли, що їхній пристрій стане з часом набагато швидшим.

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