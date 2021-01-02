Биткоин обновил исторический максимум: подскочил до 31 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Биткоин два раза за сутки установил рекорд в цене, достигнув 31 тысячи долларов и обновив тем самым исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже, которые приводит CoinDesk, передает УНН.
Биткоин добавил за сутки в цене уже около 6% и продолжает дорожать. На 15:52 его цена составила 31 210,36 долл.
Так, всего через час после взятия отметки в 30 тыс. долл. криптовалюта выросла еще на тысячу долларов.
Добавим, это не первый рекорд биткоина за последнее время.
31 декабря курс биткоина впервые достиг отметки в 29 тыс. долларов.