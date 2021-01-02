Біткоін оновив історичний максимум: підскочив до 31 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Біткоін два рази за добу встановив рекорд в ціні, досягши 31 тисячі доларів і оновивши тим самим історичний максимум. Про це свідчать дані торгів на біржі, які наводить CoinDesk, передає УНН.
Біткоін додав за добу в ціні вже близько 6% і продовжує дорожчати. На 15:52 його ціна становила 31 210,36 дол.
Так, усього через годину після взяття позначки в 30 тис. дол. криптовалюта зросла ще на тисячу доларів.
Додамо, це не перший рекорд біткоіну за останній час.
31 грудня курс біткоіну вперше досяг позначки в 29 тис. доларів.