Біткоін оновив історичний максимум: підскочив до 31 тис. доларів

Біткоін додав за добу в ціні вже близько 6% і продовжує дорожчати. На 15:52 його ціна становила 31 210,36 дол.

Так, усього через годину після взяття позначки в 30 тис. дол. криптовалюта зросла ще на тисячу доларів.

Додамо, це не перший рекорд біткоіну за останній час.

31 грудня курс біткоіну вперше досяг позначки в 29 тис. доларів.