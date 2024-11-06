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Биткоин достиг нового рекордного максимума в более 75 тысяч долларов на фоне выборов в США

Биткоин достиг нового рекордного максимума в более 75 тысяч долларов на фоне выборов в США

Киев  •  УНН

10:08 • 1900 просмотра

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Криптовалюта Bitcoin достигла нового максимума в более 75 000 долларов после лидерства Трампа на выборах США. Рост произошел на фоне его обещаний сделать США «биткоин-сверхдержавой мира».

Цена на биткоин достигла рекордных более 75 тысяч долларов на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах, который обещал сделать США «биткоин-сверхдержавой мира».

Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Во вторник биткойн вырос до рекордного уровня в 75 060 долларов, поскольку криптоинвесторы праздновали ожидаемую победу на выборах Дональда Трампа, который пообещал сделать США «биткоин-сверхдержавой мира»

- пишет издание.

Трамп позиционировал себя как прокриптовалютного кандидата, пообещав прекратить «преследование» отрасли и заручившись государственной и финансовой поддержкой крупных криптоинвесторов.

Рост биткоина повысил цены на акции других криптотокенов. Цена Ethereum выросла на 7% до 2595 долларов, тогда как Solana выросла на 15% до 186 долларов. Цена мем-токена Doge coin, любимого Илоном Маском, подскочила на 22%.

Напомним,

Биткоин достиг нового максимума в 74 847 долларов после лидерства Трампа в подсчете голосов. Криптовалютные рынки положительно отреагировали на перспективу его президентства из-за прокриптовалютной позиции.

Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов

Сам Трамп объявил о своей победе на американских президентских выборах, указав во время выступления перед сторонниками во Флориде, что перед ними «45-ый и 47-ый президент США. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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