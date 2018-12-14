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Bitcoin упал до нового минимума

Киев • УНН

 • 10622 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Цена на биткоин (Bitcoin) упала до нового 15-месячного минимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на MarketWatch.

Bitcoin упал до нового минимума

Биткоин в четверг упал в цене до 3,23 тыс. долл., снизившись на 6,1% со среды - самый низкий уровень с 15 сентября 2017 года.

Биткоин падал с 6 тыс. долл. на 14 ноября в течение четырех из последних пяти торговых недель, и, по словам одного из аналитиков, чем дольше он будет стоять на месте в цене, тем более вероятность продолжения движения вниз.

"Цена биткоина продолжает колебаться в диапазоне 3 тыс. долл... Общественность в значительной степени списала криптовалюты как причуду, и новые деньги не поступают. Отсутствие спроса по-прежнему будет большой проблемой", - отметил аналитик Яни Зиединс.

Напомним, главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен считает, что в 2019 году Bitcoin обесценится.

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