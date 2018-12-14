Bitcoin впав до нового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ціна на біткоін (Bitcoin) впала до нового 15-місячного мінімуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на MarketWatch.
Біткоін в четвер впав в ціні до 3,23 тис. дол., знизившись на 6,1% з середи - найнижчий рівень з 15 вересня 2017 року.
Біткоін падав з 6 тис. дол. на 14 листопада протягом чотирьох з останніх п'яти торгових тижнів, і, за словами одного з аналітиків, чим довше він буде стояти на місці у ціні, тим більше ймовірність продовження руху вниз.
"Ціна біткоіна продовжує коливатися у діапазоні 3 тис. дол... Громадськість значною мірою списала криптовалюту як примху, і нові гроші не надходять. Відсутність попиту як і раніше буде великою проблемою", - зазначив аналітик Яні Зідінс.
Нагадаємо, головний аналітик Saxo Bank Стін Якобсен вважає, що у 2019 році Bitcoin знеціниться.