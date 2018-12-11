В 2019 году Bitcoin обесценится - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В 2019 году Bitcoin обесценится. Так считает главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание crypto.pro.
"Bitcoin в следующем году сначала достигнет своей базовой отметки в 1 тыс. долл., а потом упадёт до нуля ", - заявил он.
Аналитик добавил, что сегодня цифровые деньги не имеют реальной ценности. Они теряют популярность.
В свою очередь, майнинг становится затратным из-за высокого потребления электроэнергии и низкой цены самого актива, отметил Якобсен.
Напомним, ранее миллиардер и венчурный капиталист Джим Брайер также заявил о том, что в ближайшее время ситуация на рынке криптовалют значительно ухудшится.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.