У 2019 році Bitcoin знеціниться - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У 2019 Bitcoin знеціниться. Так вважає головний аналітик Saxo Bank Стін Якобсен, передає УНН з посиланням на галузеве видання crypto.pro.
"Bitcoin в наступному році спочатку досягне своєї базової позначки в 1 тис. дол., а потім впаде до нуля", - заявив він.
Аналітик додав, що сьогодні цифрові гроші не мають реальної цінності. Вони втрачають популярність.
У свою чергу, майнінг стає витратним через високе споживання електроенергії і низьку ціну самого активу, зазначив Якобсен.
Нагадаємо, раніше мільярдер і венчурний капіталіст Джим Брайер також заявив про те, що найближчим часом ситуація на ринку криптовалют значно погіршиться.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".