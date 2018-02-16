Bitcoin торгуется выше десяти тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin после резкого падения растет в цене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал CoinMarketCap.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7:00 Bitcoin дорожал на 3,3%, до 10,058 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,8%, до 9,973 тысячи долларов, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тысячи долларов. А согласно данным портала Coindesk, криптовалюта №1 снижалась в цене на 0,4%, до 9,978 тысячи долларов.
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Другие крупнейшие криптовалюты также растут в цене. Ethereum дешевел на 0,7%, до 929,44 доллара, Ripple - дешевел на 2,5%, до 1,12 доллара, Bitcoin Cash рос в цене на 11%, до 1504,71 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалюты, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 475,37 миллиарда долларов. Доля Bitcoin на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.
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Напомним, рынок криптовалюты находится на начальной стадии своего пути, но у этой зарождающейся технологии есть реальное будущее. С такой оценкой выступили международные эксперты, участвующие в работе 6-го Всемирного правительственного саммита (World Government Summit), который проходит в Дубае.