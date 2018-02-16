Bitcoin торгується вище десяти тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin після різкого падіння зростає в ціні. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал CoinMarketCap.
За даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:00 за київським часом Bitcoin дорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%, до 9,973 тисячі доларів, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, криптовалюта №1 знижувалася в ціні на 0,4%, до 9,978 тисячі доларів.
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Інші найбільші криптовалюти також зростають у ціні. Ethereum дешевшав на 0,7%, до 929,44 долара, Ripple - дешевшав на 2,5%, до 1,12 долара, Bitcoin Cash зростав у ціні на 11%, до 1504,71 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалюти, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 475,37 мільярда доларів. Частка Bitcoin на даний момент складає приблизно 36% всього ринку криптовалюти, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.
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Нагадаємо, ринок криптовалюти знаходиться на початковій стадії свого шляху, але у цій зароджується технології є реальне майбутнє. З такою оцінкою виступили міжнародні експерти, які беруть участь в роботі 6-го Всесвітнього урядового саміту (World Government Summit), що проходить у Дубаї.