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Биржа Благотворительности "ДоброДій" в очередной раз передала ВСУ тяжелую автотехнику

Киев • УНН

 • 169240 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Биржа Благотворительности «ДоброДій» вместе с партнерами передала военнослужащим Вооруженных сил Украины вторую партию крупногабаритных грузовиков концернов Volvo Group и Scania AB, которые должны усилить эффективность транспортировки боевых комплектов и другой военной техники. Об этом УНН сообщила руководитель Биржи Лолита Кузина.

Биржа Благотворительности "ДоброДій" в очередной раз передала ВСУ тяжелую автотехнику

Цитата

«Благодаря финансированию от Concord Fintech Solutions было приобретено специальную тяжелую автомобильную технику стоимостью более 8,6 млн грн для подразделений ВСУ. Проект реализован совместными усилиями Биржи Благотворительности «ДоброДій», Благотворительного фонда «Современная Украина» и волонтерской группы «FRONT-ART», - отметила она, добавив, что одна из машин уже попала на Херсонское направление.

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В свою очередь соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности «ДоброДій» Елена Соседка отметила, что эти машины – «не просто грузовики, а колеса украинского наступления».

«На помощь ВСУ мы направили уже более 100 млн грн. Это не только собственные средства, но и весомая часть прибыли от бизнеса. Такова политика Concord Fintech Solutions. На этот раз 8,6 млн грн превратились в крепкие колеса для ВСУ, которые сократят путь к Победе», - подчеркнула она.

По мнению Елены Соседки, в нынешних условиях ведения войны вопросы логистики во многих случаях становятся ключевыми и именно поэтому такая помощь сейчас очень важна для поддержки украинской армии.

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Передача первой партии грузовиков для защитников состоялась в июне текущего года. В тот раз три грузовых автомобиля производства немецкого автомобильного концерна MAN, а еще один - шведского концерна Volvo Group. Тогда же, вместе с грузовиками, на нужды ВСУ благотворители передали прицепы, необходимые для транспортировки крупногабаритной техники и обеспечения других логистических потребностей. В свою очередь во время передачи техники в июне благотворители получили личные благодарности от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Справочно

Биржа Благотворительности «ДоброДій» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году «ДоброДій» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018». В 2020 и 2022 годах Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020» и 2-е место в номинации «Платформа добра». Кроме того, в 2022 году ББ вошла в престижный рейтинг «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».

Добавим

Как отметила соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного «пассивного» перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в более короткие сроки. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

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