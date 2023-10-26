Біржа Благодійності "ДоброДій" вчергове передала ЗСУ важку автотехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Біржа Благодійності «ДоброДій» разом з партнерами передала військовослужбовцям Збройних сил України другу партію великогабаритних вантажівок концернів Volvo Group та Scania AB, які мають посилити ефективність транспортування бойових комплектів та іншої військової техніки. Про це УНН повідомила керівник Біржі Лоліта Кузіна.
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«Завдяки фінансуванню від Concord Fintech Solutions було придбано спеціальну важку автомобільну техніку вартістю понад 8,6 млн грн для підрозділів ЗСУ. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Біржі Благодійності «ДоброДій», Благодійного фонду «Сучасна Україна» та волонтерської групи «FRONT-ART», - зазначила вона, додавши, що одна з машин вже потрапила на Херсонський напрямок.
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Своєю чергою співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка зазначила, що ці машини – «не просто вантажівки, а колеса українського наступу».
«На допомогу ЗСУ ми спрямували вже понад 100 млн грн. Це не лише власні кошти, але й вагома частина прибутку від бізнесу. Такою є політика Concord Fintech Solutions. Цього разу 8,6 млн грн перетворилися на міцні колеса для ЗСУ, які скоротять шлях до Перемоги», - підкреслила вона.
На думку Олени Сосєдкі, в нинішніх умовах ведення війни питання логістики у багатьох випадках стають ключовими й саме тому така допомога наразі є дуже важливою для підтримки української армії.
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Передача першої партії вантажівок для захисників відбулася в червні поточного року. Того разу три вантажних автомобілі виробництва німецького автомобільного концерну MAN, а ще один - шведського концерну Volvo Group. Тоді ж, разом з вантажівками, на потреби ЗСУ благодійники передали причепи, необхідні для транспортування великогабаритної техніки та забезпечення інших логістичних потреб. Своєю чергою під час передачі техніки у червні благодійники отримали особисті подяки від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Довідково
Біржа Благодійності «ДоброДій» заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року в Дніпрі. Вже у 2018 році «ДоброДій» увійшла до трійки найкращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна-2018». У 2020 та 2022 роках Біржа отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020» та 2-е місце в номінації «Платформа добра». Крім того, у 2022 році ББ увійшла до престижного рейтингу «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».
Додамо
Як зазначила співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка з приводу алгоритму роботи організації, завдяки співпраці з бізнесом, на відміну від традиційного «пасивного» перманентного фандрейзингу на конкретні потреби, благодійні фонди можуть реалізовувати масштабні проєкти у коротші терміни. У підсумку це дає спільний якісний та ефективний результат.