Бирмингем: из-за дождя матч Леси Цуренко перенесли на 19 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Великобритании матч украинской теннисистки Леси Цуренко перенесли на 19 июня из-за дождя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В первом круге турнира серии WTA Premier Nature Valley Classic в английском Бирмингеме Цуренко должна была сыграть с американкой Дженнифер Брейди.
Завтра Цуренко и Брейди заиграют первый матч на центральном корте. Начало игры в 13:30 по Киеву.
По данным BBC Weather, завтра утром в Бирмингеме ожидается небольшой дождь, после 14:00 по Киеву - без осадков.
Еще две украинки, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, не смогли преодолеть барьер первого круга.