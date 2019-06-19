Бірмінгем: через дощ матч Лесі Цуренко перенесли на 19 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Великій Британії матч української тенісистки Лесі Цуренко перенесли на 19 червня через дощ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У першому колі турніру серії WTA Premier Nature Valley Classic у англійському Бірмінгемі Цуренко мала зіграти з американкою Дженніфер Брейді.
Завтра Цуренко та Брейді заграють перший матч на центральному корті. Початок гри о 13:30 за Києвом.
За даними BBC Weather, завтра зранку в Бірмінгемі очікується невеликий дощ, після 14:00 за Києвом – без опадів.
Ще дві українки, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, не змогли подолати бар’єр першого кола.