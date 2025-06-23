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Биотехнологи научились превращать токсичный грибок из гробницы в противоопухолевое лекарство

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Исследователи из Пенсильванского университета превратили токсичный грибок Aspergillus flavus в мощное противораковое соединение, уничтожающее опухоли. Открытие аспергимицинов, класса RiPP молекул, демонстрирует значительный потенциал в лечении лейкемии.

Биотехнологи научились превращать токсичный грибок из гробницы в противоопухолевое лекарство

Исследователи под руководством Университета Пенсильвании превратили смертельный грибок в мощное соединение для борьбы с раком. Перспективное соединение, уничтожающее онкологические опухоли, конкурирует с лекарствами, одобренными американским Управлением по продовольствию и медикаментам (FDA) и открывает новые горизонты в открытии новых грибных лекарств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.

Детали

После выделения нового класса молекул из Aspergillus flavus, токсичного грибка, связанного со смертельными случаями при раскопках древних гробниц, исследователи модифицировали химические вещества и протестировали их против клеток лейкемии.

Грибы играли и сейчас играют важную роль в жизни планеты и человека, говорит доцент кафедры химической и биомолекулярной инженерии (CBE) и биоинженерии (BE) при Президентском колледже Пенсильванского университета, а также старший автор новой статьи в Nature Chemical Biology, посвященной этой научной работе Шерри Гао.

Грибы дали нам пенициллин. Эти результаты показывают, что еще много лекарств, полученных из натуральных продуктов, еще предстоит найти

- сказала она.

Aspergillus flavus, названный так в честь своих желтых спор, долгое время был микроорганизмом-злодеем. После того, как археологи открыли гробницу Тутанхамона в 1920-х годах, серия преждевременных смертей среди команды раскопок подпитала слухи о "проклятии фараона". Десятилетия спустя врачи выдвинули теорию, что грибковые споры, находившиеся в состоянии сна на протяжении тысячелетий, могли сыграть определенную роль в ряде загадочных смертей.

В 1970-х годах десяток ученых проникли в гробницу Казимира IV в Польше. В течение нескольких недель 10 из них умерли. Позднейшие расследования показали, что в гробнице находился A. flavus, токсины которого могут привести к легочным инфекциям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

Теперь этот грибок является подтвержденным источником перспективной новой терапии рака.

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Речь идет о терапии, которая представляет собой класс рибосомно-синтезированных и посттрансляционно модифицированных пептидов или RiPP. Название относится к способу производства соединения - рибосомой, крошечной клеточной структурой, которая производит белки, - и того факта, что оно позже модифицируется, в этом случае, чтобы усилить свои свойства уничтожения рака.

Очистка этих химических веществ является сложной задачей. Хотя тысячи RiPP были идентифицированы у бактерий, лишь несколько из них были найдены у грибов. Отчасти это связано с тем, что предыдущие исследователи ошибочно идентифицировали грибковые RiPP как нерибосомные пептиды и мало понимали, как грибы создают эти молекулы

- говорит постдокторантка CBE и первый автор статьи Цюйюэ Нье.

Синтез этих соединений является сложным, добавляет Нье. Но именно это придает им такую превосходную биоактивность.

После очистки четырех различных RiPP исследователи обнаружили, что молекулы имеют уникальную структуру переплетенных колец. Ученые назвали эти молекулы, которые ранее никогда не были описаны, в честь грибка, в котором они были найдены: аспергимицины.

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Даже без модификации, при смешивании с раковыми клетками человека, аспергимицины продемонстрировали медицинский потенциал: два из четырех вариантов имели мощное воздействие против лейкемических клеток.

Другой вариант, к которому исследователи добавили липидную, или жировую молекулу, также содержащуюся в маточном молочке, питающем развивающихся пчел, сработал так же хорошо, как и цитарабин и даунорубицин, два препарата, одобренных FDA, которые десятилетиями используются для лечения лейкемии.

Помимо демонстрации медицинского потенциала аспергимицинов, исследователи обнаружили подобные кластеры генов в других грибах. Это свидетельствует о том, что есть перспектива открытия большего количества грибковых RiPPS и их полезных свойств.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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