Препараты для похудения вдвое снижают риск рака – исследование

Препараты для похудения, такие как лираглутид и эксенатид, более чем на 40% эффективнее в предотвращении рака, связанного с ожирением.

Передает УНН со ссылкой на Eclinicalmedicine.

Детали

Ожирение связано с 13 видами рака, но похудение снижает этот риск. По подсчетам ученых, препараты для похудения первого поколения, такие как лираглутид и эксенатид, оказывают больший защитный эффект, чем просто сброс лишних килограммов.

Препараты действуют, имитируя гормон GLP-1 в организме, что снижает уровень сахара в крови и позволяет людям дольше чувствовать себя сытыми. - говорится в пояснении.

Исследователи из Израиля изучили 6 000 взрослых без онкологических заболеваний, которые либо перенесли бариатрическую операцию, либо принимали агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1RA) - лираглутид (Saxenda), эксенатид (Byetta) или дулаглутид (Trulicity).

Бариатрическая хирургия снижает риск рака на 30-42%, отметили исследователи. В то же время авторы исследования обнаружили, что препараты для похудения были более эффективными в предотвращении рака, связанного с ожирением.

Исследование выявило, что прямое воздействие GLP-1, помимо потери веса, на 41% эффективнее в предотвращении рака, связанного с ожирением.

Мы еще не до конца понимаем, как работает GLP-1, но это исследование дополняет растущее количество доказательств того, что сама по себе потеря веса не может полностью объяснить метаболические, противораковые и многие другие преимущества, которые предлагают эти препараты - объясняет Доктор Яэль Вольф Саги, соавтор De Clalit Health Services, Тель-Авив, Израиль

По мнению соавтора исследования, профессора Дрора Дикера из больницы Хашарон, медицинского центра Рабина, Петах-Тиква, Израиль:

Защитные эффекты GLP-1RA против рака, связанного с ожирением, вероятно, возникают из-за нескольких механизмов, включая уменьшение воспаления - отметил он.

Представитель центра Рабина также считает, что новые препараты могут оказаться еще более полезными.

Новое поколение высокомощных GLP-1RA с более высокой эффективностью в снижении веса может иметь еще большее преимущество в снижении риска рака, связанного с ожирением, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы убедиться, что эти препараты не увеличивают риск рака, не связанного с ожирением - пояснил Дрор Дикер.

Справочно

Ожирение и диабет связаны с повышенным риском многих видов рака, которые называются раком, связанным с ожирением, включая рак молочной железы в постменопаузе, колоректальный рак, рак тела матки, менингиому, почечно-клеточную карциному, рак печени или желчных протоков, рак поджелудочной железы, рак щитовидной железы, рак желудка и множественную миелому.

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GLP-1 первого поколения и бариатрическая хирургия хорошо зарекомендовали себя как методы лечения похудения. Но необходимо было исследовать их эффективность в предотвращении рака, связанного с ожирением.

Чтобы узнать больше, исследователи проанализировали данные электронных медицинских карт пациентов (в возрасте от 24 лет) с ожирением (ИМТ 35 кг/м2 или более) и диабетом 2 типа (без рака в анамнезе), которых лечили препаратами GLP-1 первого поколения (то есть не менее шести раз в месяц закупали лираглутид, эксенатид или дулаглутид в течение 12 месяцев подряд) или перенесли бариатрическую хирургию в период с 2010 по 2018 год.

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В общей сложности 6356 участников (61% женщин; средний возраст 52 года; средний ИМТ 41,5 кг/м²) были подобраны в соотношении 1:1 на основе пола, возраста, начального ИМТ, времени до начала лечения и статуса курения. За ними наблюдали до декабря 2023 года относительно диагноза рака, связанного с ожирением.

В течение медианного периода наблюдения 7,5 лет у 298 пациентов был диагностирован рак, связанный с ожирением.

Самым распространенным видом рака был рак молочной железы в постменопаузе (77; 26%), далее шли колоректальный рак (49; 16%) и рак матки (45; 15%).

Анализ показал следующее:

Рак, связанный с ожирением, возник у 150 из 3178 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство (5,76 случаев на 1000 человеко-лет) и у 148 из 3178 пациентов, принимавших GLP-1 (5,64 случая на 1000 человеко-лет), - несмотря на относительную пользу бариатрической хирургии для снижения веса, которая, как известно, снижает риск рака.

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