Препарати для схуднення вдвічі знижують ризик раку – дослідження

Препарати для схуднення, такі як ліраглутид та ексенатид, у понад 40% ефективніші у запобіганні раку, пов'язаному з ожирінням.

Передає УНН із посиланням на Eclinicalmedicine.

Деталі

Ожиріння пов'язане з 13 видами раку, але схуднення знижує цей ризик. За підрахунками вчених, препарати для схуднення першого покоління, такі як ліраглутид та ексенатид, мають більший захисний ефект, ніж просто скидання зайвих кілограмів.

Препарати діють, імітуючи гормон GLP-1 в організмі, що знижує рівень цукру в крові і дозволяє людям довше відчувати себе ситими. - ідеться у поясненні.

Дослідники з Ізраїлю вивчили 6 000 дорослих без онкологічних захворювань, які або перенесли баріатричну операцію, або приймали агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1RA) - ліраглутид (Saxenda), ексенатид (Byetta) або дулаглутид (Trulicity).

Баріатрична хірургія знижує ризик раку на 30-42%, зазначили дослідники. Водночас автори дослідження виявили, що препарати для схуднення були більш ефективними у запобіганні раку, пов'язаному з ожирінням.

Дослідження виявило, що прямий вплив GLP-1, окрім втрати ваги, на 41% ефективніший у запобіганні раку, пов'язаного з ожирінням.

Ми ще не до кінця розуміємо, як працює GLP-1, але це дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що сама лише втрата ваги не може повністю пояснити метаболічні, протиракові та багато інших переваг, які пропонують ці препарати - пояснює Доктор Яель Вольф Сагі, співавтор De Clalit Health Services, Тель-Авів, Ізраїль.

На думку співавтора дослідження, професора Дрора Дікера з лікарні Хашарон, медичного центру Рабіна, Петах-Тіква, Ізраїль:

Захисні ефекти GLP-1RA проти раку, пов'язаного з ожирінням, ймовірно, виникають через кілька механізмів, включаючи зменшення запалення - зазначив він.

Представник центру Рабіна також вважає, що новіші препарати можуть виявитися ще кориснішими.

Нове покоління високопотужних GLP-1RA з вищою ефективністю у зниженні ваги може мати ще більшу перевагу у зниженні ризику раку, пов'язаного з ожирінням, але необхідні подальші дослідження, щоб переконатися, що ці препарати не збільшують ризик раку, не пов'язаного з ожирінням - пояснив Дрор Дікер.

Довідково

Ожиріння та діабет пов'язані з підвищеним ризиком багатьох видів раку, які називаються раком, пов'язаним з ожирінням, включаючи рак молочної залози в постменопаузі, колоректальний рак, рак тіла матки, менінгіому, нирково-клітинну карциному, рак печінки або жовчних проток, рак підшлункової залози, рак щитовидної залози, рак шлунка та множинну мієлому.

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GLP-1 першого покоління та баріатрична хірургія є добре зарекомендували себе як методи лікування схуднення. Але необхідно було дослідити їх ефективність у запобіганні раку, пов'язаному з ожирінням.

Щоб дізнатися більше, дослідники проаналізували дані електронних медичних карток пацієнтів (віком від 24 років) з ожирінням (ІМТ 35 кг/м2 або більше) та діабетом 2 типу (без раку в анамнезі), яких лікували препаратами GLP-1 першого покоління (тобто щонайменше шість разів на місяць закуповували ліраглутид, ексенатид або дулаглутид протягом 12 місяців поспіль) або перенесли баріатричну хірургію в період з 2010 по 2018 рік.

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Загалом 6356 учасників (61% жінок; середній вік 52 роки; середній ІМТ 41,5 кг/м²) були підібрані у співвідношенні 1:1 на основі статі, віку, початкового ІМТ, часу до початку лікування та статусу куріння. За ними спостерігали до грудня 2023 року щодо діагнозу раку, пов'язаного з ожирінням.

Протягом медіанного періоду спостереження 7,5 років у 298 пацієнтів було діагностовано рак, пов'язаний з ожирінням.

Найпоширенішим видом раку був рак молочної залози в постменопаузі (77; 26%), далі йшли колоректальний рак (49; 16%) та рак матки (45; 15%).

Аналіз показав наступне:

Рак, пов'язаний з ожирінням, виник у 150 з 3178 пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання (5,76 випадків на 1000 людино-років) та у 148 з 3178 пацієнтів, які приймали GLP-1 (5,64 випадки на 1000 людино-років), - незважаючи на відносну користь баріатричної хірургії для зниження ваги, яка, як відомо, знижує ризик раку.

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