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Біотехнологи навчилися перетворювати токсичний грибок з гробниці на протипухлинні ліки

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Дослідники з Пенсільванського університету перетворили токсичний грибок Aspergillus flavus на потужну сполуку для боротьби з раком, що знищує пухлини. Відкриття асперигіміцинів, класу RiPP молекул демонструє значний потенціал у лікуванні лейкемії.

Біотехнологи навчилися перетворювати токсичний грибок з гробниці на протипухлинні ліки

Дослідники під керівництвом Університету Пенсильванії перетворили смертельний грибок на потужну сполуку для боротьби з раком. Перспективна сполука, що знищує онкологічні пухлини, конкурує з ліками, схваленими американським Управлінням з продовольства і медикаментів (FDA) та відкриває нові горизонти у відкритті нових грибкових ліків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Phys.

Деталі

Після виділення нового класу молекул з Aspergillus flavus, токсичного грибка, пов'язаного зі смертельними випадками під час розкопок стародавніх гробниць, дослідники модифікували хімічні речовини та протестували їх проти клітин лейкемії.

Гриби відігравали і зараз відіграють важливу роль у житті планети і людини, каже каже доцент кафедри хімічної та біомолекулярної інженерії (CBE) та біоінженерії (BE) при Президентському коледжі Пенсильванського університету, а також старший автор нової статті в Nature Chemical Biology, присвяченої цій науковій роботі Шеррі Гао.

Гриби дали нам пеніцилін. Ці результати показують, що ще багато ліків, отриманих з натуральних продуктів, ще належить знайти

- сказала вона.

Aspergillus flavus, названий так на честь своїх жовтих спор, довгий час був мікроорганізмом-лиходієм. Після того, як археологи відкрили гробницю Тутанхамона в 1920-х роках, серія передчасних смертей серед команди розкопок підживила чутки про "прокляття фараона". Десятиліття потому лікарі висунули теорію, що грибкові спори, які перебували в стані сну протягом тисячоліть, могли зіграти певну роль у низці загадкових смертей.

У 1970-х роках десяток вчених проникли до гробниці Казимира IV у Польщі. Протягом кількох тижнів 10 з них померли. Пізніші розслідування показали, що в гробниці знаходився A. flavus, токсини якого можуть призвести до легеневих інфекцій, особливо у людей з ослабленою імунною системою.

Тепер цей грибок є підтвердженим джерелом перспективної нової терапії раку.

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Йдеться про терапію, яка являє собою клас рибосомно-синтезованих та посттрансляційно модифікованих пептидів або RiPP. Назва стосується способу вироблення сполуки - рибосомою, крихітною клітинною структурою, яка виробляє білки, - і того факту, що вона пізніше модифікується, у цьому випадку, щоб посилити свої властивості знищення раку.

Очищення цих хімічних речовин є складним завданням. Хоча тисячі RiPP були ідентифіковані у бактерій, лише кілька з них були знайдені у грибів. Частково це пов'язано з тим, що попередні дослідники помилково ідентифікували грибкові RiPP як нерибосомні пептиди та мало розуміли, як гриби створюють ці молекули

- каже постдокторантка CBE та перший автор статті Цюйує Ньє.

Синтез цих сполук є складним, додає Ньє. Але саме це надає їм такої чудової біоактивності.

Після очищення чотирьох різних RiPP дослідники виявили, що молекули мають унікальну структуру переплетених кілець. Науковці назвали ці молекули, які раніше ніколи не були описані, на честь грибка, в якому вони були знайдені: асперигіміцини.

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Навіть без модифікації, при змішуванні з раковими клітинами людини, асперигіміцини продемонстрували медичний потенціал: два з чотирьох варіантів мали потужний вплив проти лейкемічних клітин .

Інший варіант, до якого дослідники додали ліпідну, або жирову молекулу, що також міститься в маточному молочку, що живить бджіл, що розвиваються, спрацювали так само добре, як і цитарабін і даунорубіцин, два препарати, схвалені FDA, які десятиліттями використовуються для лікування лейкемії.

Окрім демонстрації медичного потенціалу асперигіміцинів, дослідники виявили подібні кластери генів в інших грибах. Це свідчить про те, що є перспектива відкриття більшої кількості грибкових RiPPS та їхніх корисних властивостей.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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